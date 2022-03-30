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Son dakika haberi... Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haber... Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi Çinik Kavşağı'nda 5 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Boz (86) idaresindeki 55 LC 464 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Uğur (45) yönetimindeki 55 AVG 17 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ahmet Boz kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy, Tragger, Samsun, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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