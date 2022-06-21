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Son dakika haberi... Kazada yaralanan polisin elini tutan vatandaş başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Kazada yaralanan polisin elini tutan vatandaş başından ayrılmadı

Son dakika haber... Antalya'nın Serik ilçesinde polis motosikleti ile otomobilin karıştığı kazada 1 polis yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde polis motosikleti ile otomobilin karıştığı kazada 1 polis yaralandı. Kaza sonrası polisin yardımına koşan vatandaşlardan biri elini tutarak destek olmaya çalıştı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Serik-Manavgat D400 karayolunda meydana geldi. Polis motosikletiyle Belkıs Mahallesi istikametine giden polis memuru Hüseyin Ö. ile sürücüsü belirlenemeyen 38 F 5858 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar polis memurunun başından ayrılmayan vatandaşlar, elini tutarak destek olmaya çalıştılar. Sağlık ekipleri yaralı olan trafik polisine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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