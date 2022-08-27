Son dakika haberi... Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da otomobille çarpıştıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erzincan'da otomobille çarpıştıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sonay Özkan idaresindeki 34 HB 2762 plakalı motosiklet ile 34 ELZ 703 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklendi otomobilde orta refüje çarptı. Kazada ağır yaralı olarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Sonay Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kavakyolu Erzincan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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