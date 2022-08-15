Haber : Son dakika haberi! Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber... Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Hacıalipınar Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağan A. (22) idaresindeki 05 FJ 298 plakalı otomobil ile Erkan A.(34) yönetimindeki 55 GS 807 plakalı otomobil kazaya karıştı. İddiaya göre kaza maddi hasarlı atlatıldı.

Sürücü Kağan A. önü hasarlı aracıyla Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giderek burada polise bir otomobilin aniden yavaşlaması sonucu aracıyla arkadan çarptığını, daha sonra sürücünün yanına gelerek kendisine yumruk attığını, olay yerinden uzaklaşırken kendisini aracıyla takip ettiğini, aracını sıkıştırdığını ve kaza yapmış olabileceğini ileri sürdü.

Yapılan araştırmada Erkan A.'nın otomobilinin yoldan çıkarak boş araziye takla atıp ters dönmüş olduğu ve olay yerindeki hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir nakliyat firmasında tır şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Erkan A.'nın cesedi otopsi için Ladik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Ladik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title