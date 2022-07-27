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Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Sümeyye son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Sümeyye son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Kocaeli'de dün karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

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Kocaeli'de dün karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi, Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Sümeyye Eylül Gül'e (15) çarptı. Kazadan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan Sümeyye Eylül Gül, Başiskele'de bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül, yaşamını yitirdi. Gül'e çarpan araç sürücüsü E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kartepe Bahçelievler Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kartepe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazında konuşan Sümeyye Eylül Gül'ün dedesi Emin Ataman üzüntülerini dile getirdi.

Sümeyye Eylül Gül, namazın ardından Uzunbey Mezarlığına defnedildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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