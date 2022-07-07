Son Dakika | Kayseri polisinden bayram öncesi huzur operasyonu

Kayseri polisinden bayram öncesi huzur operasyonu

Toplamda 110 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bayram öncesi yapılan huzur operasyonunda, haklarında çeşitli suçlardan toplamda 110 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında arama kaydı bulunan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahısların yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde 15 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 15 adreste 34 ekip ve 88 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan toplamda 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir ikamette meydana gelen 800 bin TL değerinde çelik kasa hırsızlığı olayının firari şüphelisi olarak aranan Ç.T. isimli kadın, hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan toplamda 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., hakkında 'silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle yağma' suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'hırsızlık' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. isimli kadın, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç., hakkında 'herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların toplamda 110 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 4'ü ise serbest bırakıldı.