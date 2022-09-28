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Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 43 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 43 gözaltı

Son dakika haberi... Kayseri'de 81 ekip ve 270 personelle eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 43 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 81 ekip ve 270 personelle eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 43 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 81 ekip ve 270 personel ile kent genelinde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 yakalandı.

Yakalanan şahıslar sağlık raporu alınmasının ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, yapılan ev ve üst aramalarında satışa hazır vaziyette belli miktarlarda da uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet dolu fişek ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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