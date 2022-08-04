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Son dakika haberi: Kayseri'de temmuz ayında 732 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberi: Kayseri'de temmuz ayında 732 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haber: Kayseri'de polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde temmuz ayı içerisinde 732 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 739 kişi de yaralandı.

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Kayseri'de polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde temmuz ayı içerisinde 732 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 739 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe merkezlerinde yapılan trafik denetimlerinde 101 bin 862 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 33 bin 982'sine ceza yazılırken, 662 araçta trafikten men edildi. Polis bölgesinde temmuz ayı içerisinde meydana gelen 732 trafik kazasında ise 7 kişi hayatını kaybetti, 739 kişide yaralandı.

Ayrıca, 100 ceza puanını dolduran 226 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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