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Son dakika haberi | Kayseri'de feci kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü öldü

Son dakika haberi | Kayseri'de feci kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü öldü

Son dakika haber... Kayseri'de kamyonetin bariyerlere çarparak su kanalına yatması sonucu araçtan fırlayan sürücü öldü, kardeşi de ağır yaralandı.

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Kayseri'de kamyonetin bariyerlere çarparak su kanalına yatması sonucu araçtan fırlayan sürücü öldü, kardeşi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Oruç yönetimindeki 38 AT 595 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Yolun ortasındaki su kanalına girerek duran kamyonetin sürücüsü İbrahim Oruç araçtan fırladı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Volkan Oruç ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan Volkan Oruç da ambulansla hastane kaldırıldı. İbrahim Oruç'un cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet çekici ile kaldırılırken, olay yerine gelen kardeşlerin yakınları da gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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