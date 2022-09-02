Kayseri haber | Kayseri'de çatı yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü, vatandaşlar yangını film izler gibi izledi

Kayseri'de çatı yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü, vatandaşlar yangını film izler gibi izledi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin 3 saatlik süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Öte yandan yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaşlar yangını film izler gibi izlediler.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı apartmandaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangından etkilenen kimse olmazken, çatıda çıkan yangının yandaki apartmanlara sıçrama riskine karşın itfaiye ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film izler gibi izledirler

Ayrıca, yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaşlar yangını görerek sokağa döküldü. Yangını kimi vatandaş korkulu gözlerle, kimisi de adeta film izler gibi izledi.