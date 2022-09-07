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Son dakika haberi! Kayseri'de ağustos ayında 837 trafik kazası meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Kayseri'de ağustos ayında 837 trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberleri: Kayseri'de polis sorumluluk merkezinde ağustos ayı içerisinde 837 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 3 kişi öldü, 837 kişi yaralandı.

Kayseri'de polis sorumluluk merkezinde ağustos ayı içerisinde 837 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 3 kişi öldü, 837 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe merkezlerinde yapılan trafik denetimlerinde 99 bin 883 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 42 bin 493'üne ceza yazılırken, 983 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Ayrıca, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan dolayı 271 kişinin ehliyetine el konuldu.

Ayrıca, meydana gelen 837 trafik kazasında ise 525 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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