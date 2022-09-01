Son dakika haberi | Kaynak kıvılcımından çıkan yangında 500 saman balyası yandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da kaynak yapılan besihanede çıkan kıvılcımların sıçramasıyla samanlık yandı. Afyonkarahisar'da kaynak yapılan besihanede çıkan kıvılcımların sıçramasıyla samanlık yandı. 500'e yakın samanın kül olduğu büyük miktarda maddi hasar meydana geldi. Olay, Şuhut ilçesine bağlı eski Ağzıkara yolu Taşlıca Dağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çekmez'e ait içerisinde 500'e yakın balya bulunan besihanede kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek 500'e yakın balyayı adeta küle çevirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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