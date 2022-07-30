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Son dakika haberi: Kayıp yaşlı adam boş arazide ölü bulundu

Son dakika haberi: Kayıp yaşlı adam boş arazide ölü bulundu

Son dakika haberi: Gaziantep'te iki gündür kayıp olarak aranan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki yaşlı adam, evinin 2 kilometre uzağındaki boş arazide ölü bulundu.

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Gaziantep'te iki gündür kayıp olarak aranan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki yaşlı adam, evinin 2 kilometre uzağındaki boş arazide ölü bulundu.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaören Mahallesi Kuzeyşehir Toplu Konut Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 85 yaşındaki alzaymır hastası İbrahim Darıcıoğlu, dün sabah saatlerinde evinden çıktı. Daha sonra yakınları yaşlı adamdan bir haber alamadı. Bir türlü bulunamayan yaşlı adam için kayıp başvurusu yapıldı. Yapılan başvuru üzerine haber alınamayan 85 yaşındaki İbrahim Darıcıoğlu'nu bulmak için jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kayıp yaşlı adam, boş arazide ölü bulundu

Yapılan arama çalışmaları sırasında Kuzeyşehir Toplu Konut Bölgesi yakınlarındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahsın olduğu belirlendi. Durum üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de ölen şahsın kayıp olarak aranan 85 yaşındaki alzaymır hastası İbrahim Darıcıoğlu olduğunu tespit etti.

Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

Olay sonrası bölgeyi güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ölü olarak bulunan yaşlı adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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