Kavşaktaki zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavşakta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavşakta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Budakozü kavşağında, Kırıkkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan bir başka otomobile çarptı. Arkadan gelen bir başka araç da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (Serkan Şansever - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sungurlu Tragger Çorum 3. Sayfa Güncel Haberler

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