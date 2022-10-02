Kavşakta duran motosiklete otomobil böyle çarptı 3. Sayfa Haberleri Kavşakta duran motosiklete otomobil böyle çarptıDÜZCE – Düzce'de kavşakta duran motosiklete otomobil çarptı. Kavşakta duran motosiklete otomobil böyle çarptı DÜZCE – Düzce'de kavşakta duran motosiklete otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Merfu G., kavşakta geçiş üstünlüğü olan araca yol vermek için motosikletini durdurdu. Bu esnada seyir halindeki bir başka otomobil, motosikletin arka tekerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Merfu G. yere düşerek yaralandı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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