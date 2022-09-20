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Son Dakika | Kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale eden 3 polis yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale eden 3 polis yaralandı Kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale eden polisler hastanelik oldu Adıyaman'da maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 3 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale eden 3 polis yaralandı

Kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale eden polisler hastanelik oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 3 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonrası maddi hasarlı kaza meydana geldi. Çıkan kaza sonrası kazaya karışan araç sürücüleri ile araçlarda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Bu esnada olay yerinden geçmekte olan yunus polis ekipleri durumu fark ederek tartışan şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada şahıslar arasına aniden başlayan kavgaya olay yerinde bulunan polis ekipleri müdahalede bulundu. Kavga eden şahısların yakınları da olayı duyarak kavga yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden şahıslar bir türlü sakinleşmeyince polis ekipleri şahıslara biber gazı ve jop kullanmak zorunda kaldı. 6 kişinin gözaltına alındığı olayda 3 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - 3. Sayfa

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