Kavgaya karışan dayısının yardımına koşan çocuk kurşunların hedefi oldu 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da iki arkadaşın kavgasında dayısının yardıma koşan 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti. Diyarbakır'da iki arkadaşın kavgasında dayısının yardıma koşan 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş Hevsel Bahçelerinde aldıkları alkol sonrası birbiriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle büyüdü. Dayısının kavgaya karıştığını gören 14 yaşındaki Emre Buyruk koşarak yardıma gitti. Olay yerinde kurşunların hedefi olan Buyruk başından vuruldu. Çevredekilerin haber vermedi üzerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken olaya karışan zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Öte yandan talihsiz çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (Murat Başal - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Yenişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kavgaya karışan dayısının yardımına koşan çocuk kurşunların hedefi oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.