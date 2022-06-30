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Son dakika haberi! Kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde karıştığı kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk yaklaşık, tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde karıştığı kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk yaklaşık, tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay yaklaşık 20 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Gökçehan Taylan Çoban, bir arkadaşı ile birlikte Ortaca ilçesinden Dalaman'a gitti. İki genç ile Dalaman'da 6 kişilik bir grupla bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 6 kişi tarafından darp edilen 2 gençten Gökçehan Taylan Çoban'ın ensesine parke taşı ile vurulduğu öğrenildi. Kavgada yaralanan gençler ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumu kritik olan 15 yaşındaki Gökçehan Taylan Çoban Muğla'ya sevk edildi. Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Gökçehan Taylan Çoban bugün sabah saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çoban'ın yanındaki arkadaşının da yüzünde kırıklar olduğu, olaya karışan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişinin 5'nin serbest bırakıldığı, 1 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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