Son dakika haberi... Kastamonu'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı Son dakika haberleri: Kastamonu'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kastamonu'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasının sürdüğü yolda sürücüsü öğrenilemeyen 37 SE 998 plakalı otomobil, yola çıkan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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