Son dakika haberi | Kastamonu'da korkutan baca yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kastamonu'da korkutan baca yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Kastamonu'da korkutan baca yangını

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir evin bacasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sebebiyle kısa süreli panik yaşanırken evin bacasında ve çatısında ise maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi, Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title