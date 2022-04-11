Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre - Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

- Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can ailesine ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde, 12 yaşındaki engelli Mehmet Can alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şenpazar ve Cide ilçesinde çok sayıda itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin Mehmet Can'ın cansız bedeni, enkazın altından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title