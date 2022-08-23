Son dakika haberi: Kastamonu'da çöp konteynırda çıkan yangın korkuttu 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da çöp konteynırında çıkan yangın, park halindeki araçlara yaklaşınca panik yaşandı. Kastamonu'da çöp konteynırında çıkan yangın, park halindeki araçlara yaklaşınca panik yaşandı. İtfaiye ekipleri, araçlara sirayet etmeden yangını söndürdü. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle çöp konteynırında yangın çıktı. Biranda büyüyen yangın, hemen yakınında bulunan araç ve dükkanlara sirayet etmeye başladı. Paniğe yol açan yangın sebebiyle vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, çöp konteynırında çıkan yangın araçlara ve işyerlerine sirayet etmeden söndürüldü. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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