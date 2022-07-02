Kartal'da denetiminde ilginç görüntüler: Ehliyetini alıp kaçmak istedi, polis yakaladı

Kartal'da trafik denetimine takılan alkollü sürücüden basın mensuplarına tehditler savurdu

Ceza yedi, arkadaşı sosyal medyaya video çekti

İSTANBUL - İstanbul'da trafik polisi ekipleri, çok sayıda yerde kurulan denetim noktalarında abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, abartı egzoz bulunduğundan şüphelendikleri otomobil ve motosikletler durdurarak, araçlarda abartı egzoz veya kural dışı değişiklik olup olmadığını kontrol etti. Gerçekleştirilen denetimde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Alkollü ve ehliyetsiz olarak yakalanan bir kişi ise basın mensuplarını tehdit etti. Ceza yediğini anlayan kişi ise ehliyetini alarak kaçmak istedi, polis kaçan kişinin kolundan tutarak işlem yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İstanbul genelinde abartı egzoz ve modifiyeli araç denetimi gerçekleştirdi. Kartal'da gerçekleştirilen denetimde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin kontrol amaçlı durdurduğu araçlarda alkollü çıkan kişilerin ehliyetine el koyulurken, 1.24 promil alkollü çıkan bir kişi basın mensuplarına tehditler savurdu. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı denetimde, denetime takılan araçlarda bulunan kişiler, arkadaşlarının ceza yemesini videoya çekti. Denetime takılan bir kişi ise ceza yediği sırada ehliyetini alarak kaçmak istedi, polis yakaladı.

1.24 PROMİL ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI, BASIN MENSUPLARINA HAKARET ETTİ

Gerçekleştirilen denetimde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir sürücü yakalandı. Yakalanan sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti. Denetimi görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden kişi, "ben sana ne küfürler edeceğim" şeklinde hakaretler savurdu. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ALKOLLÜ ÇIKTI, CEZA YEMEMEK İÇİN EHLİYETİNİ ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Denetimde alkollü olduğu belirlenen bir kişi ise ceza yediği sırada, polis ekiplerinin önünde bulunan ehliyetini alıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan kişiyi kolundan tutarak yakaladı. Ehliyetini alıp kaçmaya çalışan kişiye cezai işlem uygulandı.

SÜRÜCÜLER DENETİME GİRDİ ARKADAŞLARI VİDEO ÇEKTİ

Gerçekleştirilen denetimde, polis ekiplerinin durduğu araçlarda bazı kişiler denetime takılan sürücü arkadaşlarını telefonları ile video çekerek kayda aldı.