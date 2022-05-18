Son dakika haberi... Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

KARS (İHA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza ; Gölge, Kars karayolu Boğatepe Köyü mevkiinde meydana geldi. V.Ç. yönetimindeki ticari araç Boğatepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü V.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan G.Ç., K.Ç. ile H.Y. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Harakani Devlet Hastanesi sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa