Son dakika haberi: Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada - Haberler

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Son dakika haberi: Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti.

Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

KARS - Kars'ta feci kaza, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 astsubay hayatını kaybetti.

Kaza Kars-Boğatepe Köyü mevkiinde meydana geldi.

Kars'tan Boğatepe köyüne seyir halindeki Astsubay Mustafa Gümüş idaresindeki 05 ABV 860 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KE 2843 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Astsubay Mustafa Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü ise sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - 3. Sayfa

Gümüş Kars 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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