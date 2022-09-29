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Son dakika haberi... Kars'ta ağır silah atışları yapılacak

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Kars'ta ağır silah atışları yapılacak

Son dakika haberleri... Kars'ta geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında 17-30 Ekim 2022 tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek.

Kars'ta geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında 17-30 Ekim 2022 tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek.

Atış dolayısıyla vatandaşlara uyarıda bulunurken, vatandaşların, belirlenen bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, araziye giriş-çıkış yapmaması istendi.

Ayrıca bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14.Mekanize Tugay Komutanlığına veya İl Jandarma Komutanlığına bilgi verilmesi gerektiği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kars 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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