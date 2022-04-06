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Son dakika haberi... Karlı yolda kayan otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Karlı yolda kayan otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

Son dakika haberi... Tunceli'de karlı yolda kayarak kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayaya çarpma anı kameralara yansıdı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de karlı yolda kayarak kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayaya çarpma anı kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntüde, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpma anı yer aldı. - TUNCELİ

Son dakika haberi... Karlı yolda kayan otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

Son dakika haberi... Karlı yolda kayan otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tunceli, 3. Sayfa, Haberler

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