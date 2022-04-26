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Son dakika haberi... Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halk Eğitim Merkezi, Saraybosna, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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