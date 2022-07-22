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Son dakika haberi: Karayolunda çıkan hortum kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi: Karayolunda çıkan hortum kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberlerine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde, karayolun kenarında hortum çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, karayolun kenarında hortum çıktı. Paniğe sebep olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesi Ankara-Samsun karayolu üzerinde hortum çıktı. Yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisindeki vatandaşlar, hortumu görünce panik yaşadı. Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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