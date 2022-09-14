Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Karaman'daki kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Karaman'daki kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Karaman'da otomobilin yoldan çıkarak tarlaya takla atması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Kürşat Sunay, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da otomobilin yoldan çıkarak tarlaya takla atması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Kürşat Sunay, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saat 09.30 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. (22) yönetimindeki 70 AAP 354 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan Kürşat Sunay, (16), H.S. (34) ve N.H.T (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Kürşat Sunay, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavilerinin halen devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title