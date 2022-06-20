Son dakika haberi! Karabük'te tır otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Karabük'te kavşakta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı bulvarındaki kavşakta yaşandı. Yunus Ç. (29) idaresindeki 78 AAU 518 plakalı tır ile Muhammet T. (40) idaresindeki 78 BJ 414 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet T. ile araçta yolcu olarak bulunan Haşim T. (71) ve Şerife T. (69) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa