Son dakika haberi: Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Van'ın Edremit ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Van'ın Edremit ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgilere göre olay, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınından geçen Şamran Kanalı'nda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kanala düşen ineği bölgede hazır bulunan traktör yardımıyla kanaldan çıkararak sahibine teslim etti. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık İtfaiye Edremit Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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