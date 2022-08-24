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Son dakika haberi: Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberlerine göre Van'ın Edremit ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Van'ın Edremit ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınından geçen Şamran Kanalı'nda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kanala düşen ineği bölgede hazır bulunan traktör yardımıyla kanaldan çıkararak sahibine teslim etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık İtfaiye Edremit Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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