Son dakika haberi | Kamyonla otobüs çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.45 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı'dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halindeki A.G. (59) idaresindeki kamyon, sağa dönerken arkadan gelen A.A. (65) yönetimindeki otobüsle çarpıştı. Kazada otobüs sürücüsü A.A. ile yolcu olarak bulunan Fikret E. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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