Son dakika haberi | Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl ilçesi Metal Sanayi 24. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Abdullah İ. (57) yönetimindeki 16 P 7852 plakalı kamyonet, 28. Sokak'tan çıkan sürücü Sefa D. (21) idaresindeki 16 ARB 749 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucunda 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.