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Son dakika haberi: Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı.

Kamyonetin bagajını açarken şoku yaşadı...Feci kaza kamerada

BURSA - Bursa'da bir sürücü, minivan aracının bagajını açarken başka bir kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. Bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de son anda kurtulduğu kaza anı kameraya yansıdı.

Bursa'da meydana gelen kazada aracının bagajına malzemeler bırakan bir kişi arkadan süratle gelen kamyonetin çarpmasıyla savruldu. Feci kazada ölümden dönen adama çevredeki vatandaşlar yardım koştu. Kaza esnasında bir kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - 3. Sayfa

Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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