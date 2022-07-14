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Son dakika haberi... Kamyonet takla attı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Kamyonet takla attı: 8 yaralı

Son dakika haberleri: Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet takla attı, kazada 8 kişi yaralandı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet takla attı, kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Kayseri karayolunda Ali Abdullahi yönetimindeki 51 MA 0625 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 7 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Araçta bulunan bir keçi de telef oldu. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Niğde 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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