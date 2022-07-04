Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesi Adana-Tarsus istikameti D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Tarsus'a seyir halinde olan Temel Teke'nin (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kavşaktaki kaldırımlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.