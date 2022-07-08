Son dakika haberi | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanıyor. Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (38) için Göksun ilçesi Taşoluk Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Törene, şehidin yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ve çok sayıda vatandaş katılım sağlıyor. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.