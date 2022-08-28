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Kahramanmaraş haber | Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına 235 personelin hava ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına 235 personelin hava ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı mevkiindeki ormanlık arazide çıktı.

İhbar üzerine yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 9 arazöz, 2 su tankı, 4 dozer, 4 itfaiye aracı, 3 yangın ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 5 uçak ve 235 personel ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

(Halil Ulubey - Selçuk Şavran/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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