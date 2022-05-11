Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes ve Yahya Kemal mahallelerinde park halindeki elektrikli bisikletlerin çalınması üzerine polis araştırma başlattı. Yapılan incelemede şüpheliler H.K. (38) ve Y.O. (25) yakalandı.

Çalınan 3 adet elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Bisiklet, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title