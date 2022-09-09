Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ta iki grup arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda D.K. (57), silahıyla etrafa ateş açtı. Olayda İbrahim Korkmaz (49), Şerife Korkmaz (38) ve Ayşe Dağ (50) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.