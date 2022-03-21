Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta 10 adet silah ele geçirildi

Kahramanmaraş polisinin yaptığı çalışmada 10 şahıstan 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde çeşitli çalışmalar yaptı. Polis bu çalışmalarda sokak üzerinde silah taşıyan 7 kişiyi yakaladı. Çalışmasını sürdüren polis ev, otomobil ve bir işyerinde de 3 adet ruhsatız silah buldu. Ele geçirilen silahların 7'sinin tabanca, 2'sinin tüfek, birinin ise kurusıkı tabanca olduğu kaydedildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde ise 4 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildiği öğrenildi.

Silahla yakalanan 10 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa