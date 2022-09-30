Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kağıthane'de tekstil firmasında yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Kağıthane'de tekstil firmasında yangın paniği

Son dakika haberlerine göre Kağıthane'de bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürülmesinin ardından sona erdi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir tekstil firmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Vatandaşların panik yaşadığı yangın anları kameralara yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title