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Son dakika haberi | Kağıthane'de boya imalathanesinde yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Kağıthane'de boya imalathanesinde yangın paniği

Son dakika haberleri: Kağıthane'de bulunan bir boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de bulunan bir boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken boya ve diğer yanıcı maddeler de binadan dışarı taşındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Aytekin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadaki bacadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çıktığı binanın boya imalathanesi olmasından kaynaklı, yangının büyüme riskine karşı, içeride bulunan boya kutuları ve diğer yanıcı maddeler vatandaşların da yardımıyla dışarı taşındı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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