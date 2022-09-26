Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın

İSTANBUL - Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mesai saatinde çıkan yangın nedeniyle içerde mahsur kalan 5 kişi, pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndürme ve içeridekileri tahliye etme çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title