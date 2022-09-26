Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın
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Bir son dakika haberine göre Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın
İSTANBUL - Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mesai saatinde çıkan yangın nedeniyle içerde mahsur kalan 5 kişi, pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndürme ve içeridekileri tahliye etme çalışmalarına devam ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa