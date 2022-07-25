Son dakika haberi | Kadirli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mezretli köyünde samanlıktan duman çıktığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, samanlıkta bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışması yapılan samanlık tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Osmaniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Kadirli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.