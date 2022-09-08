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Son dakika 3. sayfa: Kadın sürücü kaza yapınca, direksiyona erkek şoför geçti... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Kadın sürücü kaza yapınca, direksiyona erkek şoför geçti... O anlar kamerada

Son dakika haberine göre Kadın sürücü kaza yapınca, direksiyona erkek şoför geçti.

Kadın sürücü kaza yapınca, direksiyona erkek şoför geçti... O anlar kamerada

Kontrolü kaybeden kadın şoför park halindeki otomobillere çarpıp kaçtı

BURSA - Bursa'da Tofaş marka otomobilin kadın sürücüsü kontrolü kaybetti, spin atarak park halindeki otomobillere çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. O anlar bir sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza sonrası sürücülerin yer değiştirmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş Şahin marka otomobilin kadın şoförü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç spin atarak park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kaza sonrası direksiyondan inen kadının yerine şoför mahalline yanındaki erkek geçti. Aracı geriye çeken ikili Şahin marka otomobilin motorunu kontrol ettikten sonra, tekrar araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Park halindeki araç şoförleri ise araçlarının yanına geldiklerinde şoka uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyen araç sahipleri görüntüleri izlerken şaşkına döndü. Olay sonrası polis ekiplerine ihbarda bulunan araç sahipleri, kazaya karışan araçtan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri kamera görüntülerini alarak otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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