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Son dakika haber: Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı...O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı.

Kadın hırsızlar dairenin kapısını kontrol ederken kameraya yakalandı...O anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de birçok eve girerek vatandaşın korkulu rüyası haline kadın hırsızlar, hedef tespiti yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.

Bir süredir kent genelinde birden fazla eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen ve vatandaşın adeta korkulu rüyası haline gelen kadın hırsızlar bir kez daha sahneye çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kumlubel Mahallesi Bayraktar Sokak'ta bulunan bir apartmandaki dairenin kapısını kontrol ederken güvenlik kamerasına yakalanan kadın hırsızlar rahat tavırlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Hedef olarak belirledikleri evlerde önce dinleme sonra da kapıya vurma yöntemleriyle içeride birisinin olup olmadığını kontrol eden hırsızlar hakkında yoğun şikayetler sonucu polis ekipleri tarafından yakalama çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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