Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. 1 ev, 1 işyerine yapılan baskında ve 2 araçta yapılan aramada 159 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinası, 13 kilogram nargile tütünü ve 700 adet bandrolsüz boş sigara paketleri

ele geçirildi. Olayda, Ş.Ç., isimli bir şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title