Son dakika haberi | Kaçak telefonlarla yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak telefonlarla yakalanan 3 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir motosiklette 31 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Polis ekiplerince yine yapılan denetimler çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan ise 15 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Toplam 3 şahsın gözaltına alındığı her iki olayda ele geçirilen telefonlar muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN